CIVITAVECCHIA – Via Diottasi e via di Vigne Turci. Le periferie continuano ad essere trasformate in discariche a cielo aperto.

In pochi giorni la squadra di operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici, infatti, è stata impegnata nelle attività di rimozione di tonnellate di rifiuti, trovando davvero di tutto abbandonato nei campi e nelle campagne più periferiche della città.

Un inquinamento selvaggio che, spesso, tocca anche il centro cittadino come il caso dei giorni scorsi, quando un water ha fatto bella mostra di sè in corso Marconi.

