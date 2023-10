TOLFA - Atti vandalici e furti a Santa Severa nord. Nella frazione del comune di Tolfa i residenti sono in allarme visto che negli ultimi giorni nei pressi della stazione e nel centro abitato di Santa Severa nord si sono verificati episodi di vandalismo e furto. I cittadini della frazione evidenziano che si sono susseguiti "fatti incresciosi come furti atti vandalici, violazione della proprietà privata" e ciò sta facendo temete non poco i residenti. "Auspichiamo che questa situazione - spiegano i residenti - sia attenzionata da chi di competenza, affinché ritorni una certa tranquillità nella frazione e nelle vicinanze". Un residente ha anche evidenziato che "È evidente che c'è stato un peggioramento della situazione, tutti siamo chiamati a collaborare e o segnalare qualsiasi cosa possa sembrare anomala". In molti hanno espresso la speranza che "le videocamere di sorveglianza siano funzionanti e che possano servire a capire chi è l'artefice di tutto ciò e cosa ha portato la frazione a questo livello". Qualcuno chiede anche "che venga garantita la sicurezza con un Vigile nelle ore notturne".

