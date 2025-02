CIVITAVECCHIA – Notte di vandalismi al parcheggio della stazione ferroviaria di Civitavecchia, con ingresso da viale della Vittoria. Questa mattina, due automobilisti hanno trovato i loro veicoli danneggiati, con vetri infranti e oggetti asportati. Tra le vittime, un cittadino che ha segnalato l'accaduto denunciando la situazione di insicurezza che si registra ormai da tempo nell'area.

«Ultimamente tra gli stalli si notano spesso vetri rotti, segno di continui tentativi di furto. Stamattina è toccato a me e probabilmente a un altro automobilista, ancora ignaro dell’accaduto – racconta uno dei malcapitati – avevo parcheggiato ieri sera intorno alle 19 e stamattina, al momento di riprendere l’auto per accompagnare mia moglie a un intervento a Roma, ho trovato il finestrino posteriore sinistro in frantumi e il pannello del portabagagli divelto. Mi hanno rubato anche una borsetta con attrezzi da lavoro. Ho già sporto denuncia alla Polizia di Stato, che sta cercando di rintracciare l’altro proprietario coinvolto».

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza cittadina. A sollevare il tema è anche il consigliere comunale della Lega, Antonio Giammusso, che rilancia la necessità di un tavolo di confronto sulla sicurezza con le autorità competenti: «Negli ultimi tempi Civitavecchia sta vivendo un'escalation di criminalità, con rapine, furti e atti vandalici che minano la tranquillità della nostra comunità – ha sottolineato –non possiamo più permettere che questo clima di paura continui a crescere. Chiedo all’amministrazione di convocare un tavolo per mettere in campo azioni concrete e tempestive».