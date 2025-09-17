S. MARINELLA – Nella caratteristica Piazza Trieste si è tenuto un incontro organizzato dal Partito Democratico sulla proposta di legge d'iniziativa popolare, per istituire anche nel Lazio, l'assistenza psicologica primaria. “Una proposta presentata dalla consigliera regionale Sara Battisti – dice la segretaria cittadina dem Lucia Gaglione - e appoggiata da tutta l'opposizione in consiglio regionale. Abbiamo parlato della necessità di introdurre questa legge per supportare tutte le persone che, in un contesto sociale fatto di paura, ansia e incertezze, hanno bisogno di aiuto. Evidenziati i dati del Lazio che ci dicono che un milione e mezzo di persone hanno dichiarato di aver avviato un percorso di psicoterapia. Molte persone per motivi economici non hanno potuto proseguirlo. Abbiamo raccolto altre firme a sostegno della proposta e il nostro impegno continuerà nei prossimi giorni anche con altre iniziative. La proposta di legge non ha un colore politico ma sono le persone che la chiedono, quindi auspichiamo che il Consiglio Regionale, la accolga. Voglio ringraziare la consigliera regionale Sara Battisti per essere stata a Santa Marinella a raccontarci i motivi di questa battaglia di umanità, la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, la vice presidente dell'ordine degli psicologi del Lazio Vera Cuzzocrea, la psicologa psicoterapeuta Myriam Santilli, per il loro contributo. Un grazie speciale al direttivo del Partito Democratico di Santa Marinella-Santa Severa, per il supporto indispensabile. Un grazie alla consigliera regionale Michela Califano e al presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella per essere stato con noi”.

