S. MARINELLA - “Extra Saracena” è l’evento che si terrà sabato e domenica presso la villa storica La Saracena a Lungomare Marconi.

Le due giornate, promosse da Villa Saracena Ets, curate da Altremuse e che saranno patrocinate dal Comune, vedranno la presenza di artisti, architetti studiosi ed appassionati impegnati in una serie di appuntamenti culturali.

«Le aperture straordinarie della villa, progettata dall’architetto Moretti – dice il sindaco Tidei - sono sempre un’occasione imperdibile per visitare uno dei beni culturali più importanti del nostro territorio. Le dimore storiche, sono luoghi identitari della storia della città e del suo patrimonio artistico e architettonico, che deve essere valorizzato e fatto conoscere attraverso eventi ed iniziative come questa organizzata per il prossimo fine settimana».

Nelle due giornate di Extra Saracena sono previsti workshop e sessioni d’ascolto. “Un’esperienza site-specific di performance e musica che attiva la villa come spazio sensibile e rituale, tra desiderio, confine e dissoluzione”. Come si legge nella presentazione curata dall’agenzia creativa Altremuse. Saranno sei gli artisti coinvolti in una riflessione condivisa con il pubblico su temi storici legato alla casa, al territorio e alla memoria. “La dimora storica si dimostra essere una perfetta cornice per la realizzazione di eventi culturali e artistici - ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- un ulteriore strumento di crescita e vitalità culturale della città e del suo territorio”. Il sindaco Tidei, il presidente del consiglio Minghella e la delegata ai beni monumentali Fratarcangeli, hanno preso parte alla presentazione dell’evento. “Invito cittadini e turisti a partecipare e assistere alle iniziative in programma per questo fine settimana – sottolinea la Fratarcangeli - che insieme agli open house permettono a cittadini e turisti di visitare la villa e conoscere la sua lunga storia, dalla progettazione e realizzazione negli anni ‘50”.

