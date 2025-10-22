SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei commenta il grande successo di partecipazione e apprezzamento per l'Archeobus, il bus turistico e servizio di valorizzazione archeologica promosso dal Comune di Santa Marinella in collaborazione con il Gruppo Eurovisa. L'iniziativa, finanziata con fondi regionali, Legge Etruria Meridionale, è stata fortemente voluta dal primo cittadino e curata nei dettagli dal consigliere delegato al Turismo Alessio Manuelli.

«Il successo dell'Archeobus è il trionfo della nostra identità e della comunità - sostiene il sindaco Pietro Tidei - Vedere così tanto interesse per la storia millenaria di Santa Marinella e Santa Severa è la dimostrazione che investire sulla cultura e sulla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico porta sempre a risultati straordinari».

L’obiettivo dell'iniziativa era valorizzare le aree archeologiche del territorio comunale, dando particolare attenzione agli scavi di Castrum Novum.

«Nei mesi di agosto e settembre 2025 - afferma il consigliere Manuelli - l'Archeobus ha registrato un ottimo riscontro di pubblico, con un alto gradimento da parte di turisti, soprattutto romani, residenti e vacanzieri. I partecipanti hanno lodato l'organizzazione, l'alto livello dei contenuti culturali offerti e la cortesia dello staff, esprimendo apprezzamento per l'opportunità di "conoscere, vivere ed imparare a vedere Santa Marinella con occhi diversi. Le numerose richieste di replica per il 2026 confermano l’importanza del progetto come strumento di promozione culturale e turistica sostenibile».

«L'Archeobus - conclude Tidei - è stato veicolo di conoscenza ed ha permesso a tutti di riscoprire il valore inestimabile della nostra costa. Siamo già al lavoro per la stagione estiva 2026, affinché il Servizio sia reso ancora più accessibile perché la storia è la nostra risorsa più preziosa e la dobbiamo far conoscere proprio a tutti".

