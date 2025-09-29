FIUMICINO - È stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ill bilancio consolidato per l'esercizio 2024.

Il documento offre una visione d'insieme completa e trasparente della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del "Gruppo Comune di Fiumicino", che include l'ente comunale e le società partecipate: Fiumicino Tributi S.p.A. e Farmacie Comunali S.r.l.

Il bilancio consolidato 2024 presenta un quadro economico solido e in salute, a dimostrazione di una gestione oculata e responsabile delle risorse pubbliche, da parte dell’Amministrazione comunale.

«Oggi non presentiamo un semplice adempimento contabile, ma un vero e proprio patto di trasparenza con la nostra Città. - ha dichiarato l'assessore al Bilancio, Vincenzo D'Intino, durante il suo intervento in Aula. - Il Bilancio Consolidato è la fotografia dell’intera ‘famiglia pubblica’ e mostra con chiarezza il valore che il nostro Comune e le sue società producono per la collettività. – aggiunge – Il documento approvato oggi dalla maggioranza mostra cosa stiamo facendo, misura i risultati delle nostre scelte e ci aiuta a pianificare il futuro. - Ringrazio gli uffici e la Governance della Fiumicino Tributi per il loro prezioso apporto».

Per quanto riguarda i numeri: risultato economico di gruppo – Euro 18/.154.126,65

Patrimonio netto di gruppo al 31/12/2024: Euro 181.240.251,45

Il Bilancio xonsolidato 2024 sarà pubblicato, come di consueto, sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), per garantire la massima accessibilità a tutti i cittadini.