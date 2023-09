LADISPOLI - «In verità non mi aspettavo tutto questo clamore». Migliaia, forse milioni di condivisioni social. Il suo scontrino in un ristorante di Lagonegro, località della Basilicata, ha fatto il giro del web. Andrea Tabacchini è il ladispolano che si è seduto al tavolo in un ristorante di quella zona pubblicando poi il conto, a dire il vero molto contenuto, dopo un pranzo in famiglia. Sette persone in totale, 60 euro il prezzo complessivo all’interno de “La locanda di Federico”. Al contrario di quello che sta accadendo ovunque dove in molti pubblicano scontrini di un pranzo costoso, una mania praticamente. «Il servizio non era dei migliori e non c’era neanche una grande scelta, ma il cibo era buono e fatto in casa», ha scritto Andrea che ha ordinato ben tre antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro bottiglie d’acqua e una coca cola. «Ci siamo trovati bene – aggiunge – e siamo andati lì per caso seguendo il navigatore perché c’era un incidente in strada e avevamo svoltato. Però sinceramente sono rimasto sorpreso di essere finito in tv e sui giornali, anche tutte le radio italiane ne hanno parlato».

Poi il cittadino ladispolano ci scherza su. «Conviene andare a mangiare al ristorante piuttosto che a casa da quelle parti. Se capiterà, ci ritorneremo».

