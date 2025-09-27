ALLUMIERE – Un fine settimana dedicato al gusto, alla natura e alla riscoperta delle tradizioni locali: ieri e oggi il borgo di Allumiere sta ospitando l’Anteprima della Festa d’Autunno, evento inserito nel progetto regionale “Dalla primavera all’autunno: percorsi di valorizzazione dei prodotti locali e del territorio della Regione Lazio”, promosso da Regione Lazio e Arsial con il supporto del Comune di Allumiere, delle associazioni locali, Slow Food e del gruppo Etruskey.L’iniziativa vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di incontro e confronto per avvicinare cittadini, scuole e famiglie alla cultura della sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari dei Monti della Tolfa. La giornata di ieri si è aperta alle 10:00 con “Bimbi in Cammino – Sulle orme del cammino dei minatori 3”, escursione didattica a cura dell’associazione Il Cammino dell’Allume. Un’iniziativa pensata per i più piccoli, che potranno scoprire in modo divertente e coinvolgente la storia mineraria e naturalistica del territorio. Il pomeriggio si è animato nella Corte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica con una serie di appuntamenti: la merenda biologica, Laboratori eno-gastronomici per adulti e bambini, momento di sensibilizzazione sulla politica Slow Food rivolto alle scuole e alla popolazione, convegno “L’esperienza della nuova enologia ad Allumiere e nei Monti della Tolfa”, ospitato nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale e apertura dell’area espositiva con degustazioni e promozione dei prodotti locali. Questi momenti non sono stati soltanto conviviali, ma hanno rappresentatoun vero e proprio dialogo tra tradizione e innovazione, grazie al contributo di esperti, produttori e associazioni del territorio. Oggi è in programma a seconda giornata sarà altrettanto intensa e vedrà protagonisti adulti e bambini. Il programma prevede alle 15:30 i laboratori creativi per bambini a cura del G.G.P.; alle 16:30 laboratori didattici con elaborazioni eno-gastronomiche; alle 17 valorizzazione dei prodotti locali e sensibilizzazione Slow Food per le scuole; seguirà alle 17:30 Show cooking con le materie prime della cucina tradizionale allumierasca, in collaborazione con Slow Food di Civitavecchia. Alle 18:00 apertura area espositiva con degustazioni dei prodotti tipici e alle 18:15 spazio musicale conclusivo con Alessandra e Marco, che proporranno uno spettacolo dal vivo all’insegna del canto e della convivialità nella Corte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Il concerto di Alessandra e Marco rappresenta il momento conclusivo e festoso della due giorni: un invito a cantare insieme e condividere emozioni, suggellando lo spirito comunitario della Festa d’Autunno. Lo show cooking sarà uno dei momenti più attesi: un’occasione per vedere dal vivo piatti tipici reinterpretati con creatività, mettendo in risalto la qualità delle materie prime del territorio. La giornata si chiuderà con la musica, che accompagnerà l’ultimo brindisi collettivo della due giorni. Tra le iniziative più suggestive dell’anteprima spicca il progetto “Bimbi sulle Orme del Cammino dei Minatori”, riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il messaggidi questo evento è chiaro: custodire il passato, promuovere il presente e guardare al futuro con consapevolezza e sostenibilità.