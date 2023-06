FIUMICINO - Ancora rifiuti, ancora degrado: a Passo della Sentinella c’è ancora una discarica a cielo aperto, a causa dell‘abbandono sconsiderato di immondizia di ogni genere e detriti. La storia è sempre la stessa, ma va avanti da tanto (ormai anche troppo tempo), al punto che sembra infinita.

Cumuli di rifiuti, anche pericolosi, che hanno più volte preso fuoco minacciando anche le abitazioni circostanti. Ad oggi la situazione non è cambiata: è di questa mattina, 24 giugno 2023, l’ennesima segnalazione di resti di mobili, sacchi neri stracolmi, bidoni, materassi, calcinacci, un vecchio frigo per i gelati, ma la lista è ancora lunga...

L’abbandono rifiuti è una “piaga” che affligge Passo della Sentinella da sempre. Nonostante i sopralluoghi delle autorità e gli interventi di pulzia svolti, puntualmente la discarica riprende forma, con cumoli e cumoli di immondizia. Il tutto a causa dell’inciviltà degli “zozzoni” e della mancata presa di seri provvedimenti. Non solo questo incide sul decoro, ma ha un impatto devastante sull’ambiente, crea situazioni di degrado e di insicurezza, favorendo la proliferazione di animali nocivi e di insetti che possono trasmettere malattie. Eppure ancora nessuna fototrappola è stata installata nella zona

Per prevenire l’abbandono dei rifiuti, le autorità locali promuovono campagne di sensibilizzazione e attuano misure di controllo e sanzionatorie. Tuttavia, non sempre queste iniziative sono sufficienti a contrastare il fenomeno. Per questo motivo, è importante che anche i cittadini siano consapevoli dell’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e si impegnino a seguire le regole stabilite dalle autorità locali. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile contrastare efficacemente il problema dell’abbandono dei rifiuti e proteggere l’ambiente e la salute pubblica.