SANTA MARINELLA – Dopo aver portato due mozioni su Gaza (riconoscimento dello stato di Palestina e la richiesta di accogliere la mamma medico e il figlio rimasto ferito durante l’uccisione di tutta la sua famiglia) e dopo aver coordinato celermente il contributo dei cittadini di Santa Marinella alla raccolta beni civitavecchiese in favore della Global Sumud Flotilla, la consigliera comunale Maura Chegia, capogruppo della lista civica “Cittadini al Centro”, prosegue la battaglia di umanità, partecipando alla mobilitazione nazionale che è nata spontaneamente intorno al corridoio umanitario pacifico della Global Sumud Flotilla, per sostenere gli aiuti e chiedere alle istituzioni la tutela diplomatica di quanti coraggiosamente in mare.

“Non dobbiamo farli sentire soli. Ero in piazza del Campidoglio con altre migliaia di persone, a portare me stessa e una parte di città che rappresento. C’era il sindaco Gualtieri, rappresentanti di associazioni, di Emergency, della Flotilla, un reporter palestinese ferito, comitati studenteschi, rappresentanti della stampa e ovviamente la Cgil che aveva organizzato. Abbiamo avuto in collegamento su teams Tony La Piccirella, attivista su una delle barche. Io lo ammiro, lui e tutti i volontari, che non hanno avuto paura e noi non dobbiamo averne a schierarci. La strage a cui stiamo assistendo e il silenzio dell’Europa é una macchia nera di cui dovremo vergognarci e dovremo rendere conto. Invito a non abbassare l’attenzione e smuovere le coscienze perché se legittimiamo tale barbarie, l’umanità è finita”.

Il prossimo passo sarà la mozione “Teva?No grazie” che la consigliera comunale porterà al prossimo consiglio comunale, tra una decina di giorni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA