TOLFA - Anche Tolfa, quest’anno, aderisce al progetto “Le scatole di Natale”, iniziativa solidale giunta alla sua sesta edizione e ormai divenuta un appuntamento atteso sia a Civitavecchia sia nei comuni del comprensorio. L’iniziativa si propone di portare un dono e un messaggio di vicinanza alle persone più bisognose durante il periodo delle festività. La partecipazione è semplice e alla portata di tutti: basta preparare una scatola, preferibilmente delle dimensioni di 35 per 25 per 12 centimetri o, in alternativa, una comune scatola da scarpe in buono stato. Ogni scatola, decorata e incartata con cura, deve essere accompagnata da un’etichetta che indichi a chi è destinata, specificando se si tratta di un uomo, una donna, un nonno, una nonna, un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina o un bebè. All’interno andranno inseriti quattro oggetti che rappresentano simbolicamente un gesto di cura e attenzione: un passatempo, una cosa calda, un prodotto di bellezza e una cosa golosa. A completare il pacco è previsto un biglietto gentile, scritto a mano, che spesso si rivela l’elemento più apprezzato da chi riceve la scatola, perché aggiunge un tocco personale e affettuoso all’intero dono. Per quanto riguarda Tolfa, il punto di raccolta è stato fissato in piazza Vittorio Veneto per domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10. I volontari presenti provvederanno a raccogliere le scatole preparate dai cittadini, che poi saranno consegnate alle associazioni e agli enti incaricati della distribuzione. Negli anni la comunità tolfetana ha sempre dimostrato grande sensibilità nei confronti delle iniziative solidali e l’adesione a questo progetto rappresenta un’ulteriore testimonianza dello spirito partecipativo e dell’attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.

©riproduzione riservata