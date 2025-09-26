S. MARINELLA - Anche quest'anno il Pd di S. Marinella e S. Severa ha partecipato alla Festa dell’Unità della Provincia di Roma, con la Conferenza programmatica “Facciamo pace”, che si è svolta a Nettuno. «Ringraziamo il sindaco Nicola Burrini e la segreteria del Pd di Nettuno per l’accoglienza e l’ospitalità – dice la segretaria Dem Lucia Gaglione - per il nostro circolo erano presenti la sottoscritta e la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, ed abbiamo contribuito attivamente ai lavori del tavolo 4 “Pace è inclusione. Diritti contro odio e disumanità”, coordinato da Valentina Lorenzetti del Pd di Campagnano e arricchito dalla presenza dell’On. Matteo Orfini. Il tema della pace è stato declinato in tutte le sue dimensioni, dal riconoscimento dei diritti di uguaglianza all’inclusione sociale, dall’accoglienza all’impegno contro le discriminazioni. È emersa con forza la convinzione che la pace non è mai una parola neutra, ma un atto politico concreto, che richiede coraggio e responsabilità. In un contesto sociale difficile, dove le destre alimentano narrazioni di odio e divisione, il Pd ha il dovere di proporre una visione alternativa, fondata sulla speranza, sulla giustizia e sulla partecipazione. La nostra comunità politica deve continuare a dare voce ai più fragili, costruendo percorsi condivisi che rafforzino la coesione e i diritti di tutte e tutti”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA