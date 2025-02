CIVITAVECCHIA – C’è anche il cimitero di via Braccianese Claudia, a Civitavecchia, tra le 32 strutture in tutta Italia inserite nel progetto “Cimiteri cardio protetti” del gruppo Altair Funeral, che in città gestisce il tempio crematorio.

Il gruppo infatti ha voluto donare alle comunità locali in cui opera nuovi defibrillatori che verranno installati all’interno delle aree cimiteriali. Sono interessati 32 cimiteri italiani distribuiti in 12 regioni italiane; 9 in Piemonte (Domodossola, Verbania, Trecate, Biella, Piscina, Magliano Alpi, Valenza, Acqui Terme e Serravalle Scrivia), 3 in Liguria (Imperia, Sanremo e Savona), 1 in Lombardia (Brescia), 1 in Veneto (Negrar), 2 in Friuli Venezia Giulia (Cervignano e Gemona), 4 in Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Modena e Rimini), 1 in Toscana (Grosseto), 3 nel Lazio (Civitavecchia, Anagni e Fiumicino), 1 in Abruzzo (Avezzano) 2 in Campania (Montesarchio e Cava De’ Tirreni), 3 in Sardegna (Cagliari, Olbia e Sassari), 1 in Puglia (Canosa) e 1 in Sicilia (Misterbianco).

Si tratta di un importante investimento che sarà completato nelle prossime settimane e che prevedrà anche l’avvio di corsi di formazione su base volontaria destinati agli operatori dei cimiteri e dei crematori della Rete Nazionale Altair Funeral.

«Si tratta di un ampliamento delle reti salva-vita già attive in numerose città italiane ed interessa tutti i cimiteri in cui il nostro Gruppo opera in regime di concessione – afferma Michele Marinello, Presidente di Altair Funeral - la presenza di un defibrillatore può essere determinante nella gestione tempestiva di arresti cardiaci ed i cimiteri, spesso ubicati in aree periferiche, sono luoghi sensibili frequentati spesso da persone anziane».