FARNESE - Il comune di Farnese ha ricevuto l’ambito premio messo in palio dal Consiglio d’Europa sul programma ELoGE (European Label of Governance Excellence), realizzato da Aiccre, l’associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa che, attraverso strumenti di valutazione e autovalutazione, riconosce le autorità locali che hanno raggiunto alti standard di gestione amministrativa secondo i dodici principi del buon governo, offrendo anche l’opportunità di definire i margini e i miglioramenti dell’azione amministrativa. Lo ha reso noto il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci. «Ci tengo a ringraziare i dipendenti del comune di Farnese che hanno consentito, tramite il loro impegno quotidiano e la loro professionalità, il raggiungimento degli alti standard richiesti dal progetto e che hanno portato al conseguimento di questo ambito obiettivo».

Il primo cittadino ha poi ringraziato l’assessore Federica Fontana, che ha presenziato con delega all’evento di premiazione, per l’ottimo lavoro di raccolta dei dati richiesti dal bando. «Grazie anche al presidente del Comitato gemellaggi di Farnese Miriam Anzini per aver contribuito fattivamente al conseguimento del risultato raggiunto. Il Comitato gemellaggi di Farnese è una realtà consolidata sul territorio e che da più di trent’anni, con il proprio operato di coesione e amicizia tra i popoli d’Europa da grande lustro a Farnese».

«Ricevere questo premio – conclude il sindaco -, è un grande risultato per Farnese che da sempre è impegnato in ambito europeo e il conseguimento di questo importante risultato deve servire da sprone per il prossimo futuro, con l’intento di riuscire a raggiungere livelli di buon governo sempre più alti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA