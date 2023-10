LADISPOLI - Nel suo discorso di "rimprovero" nei confronti del consigliere Alessio Pascucci, aveva puntato i riflettori anche sui finanziamenti con il consigliere metropolitano aveva aiutato a portare a Cerveteri, a fronte di zero contributi per Ladispoli. E tra questi c'era anche il finanziamento di Città Metropolitana per la realizzazione dell'Etruria Eco Festival. Sono finite nel mirino le parole del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. A replicare sono proprio gli organizzatori della kermesse che ha parlato di «dichiarazioni non consone alla figura del sindaco». Il Circolo del Cinema "Luce a Cavallo" parla anche di «gravissime allusioni su eventuali mendaci rendicontazioni degli eventi organizzati in questi anni. Non è la prima volta che avviene». «Oltre ad Etruria Eco Festiva, siamo organizzatori anche di tantissime altre rassegne culturali e, per ognuna di esse, come prevede la norma, presentiamo dettagliate rendicontanzioni agli enti preposti. Proprio come è accaduto per la passata edizione dell'Etruria Eco Festival, che evidentemente il sindaco Grando ha osservato con estrema attenzione». Ora gli organizzatori hanno annunciato di aver «dato mandato ai nostri legali di valutare se ci siano o meno gli estremi per adire alle vie legali».

