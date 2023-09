ALLUMIERE - Il frantoio di Allumiere lunedì nove ottobre riapre i battenti. Nonostante l'annata, che sicuramente non sarà delle migliori, l'Università Agraria garantirà il servizio del frantoio comunale. I giorni per la consegna e per la frangitura delle olive, verranno concordati con gli addetti al momento della prenotazione. "Nonostante sia una stagione che non promette bene (comunque siamo in linea con il range nazionale) - spiega il presidente dell'Università Agraria, Daniele Cimaroli - abbiamo deciso di offrire comunque alla cittadinanza questo servizio di frangetta delle olive sia per gli utenti che per gli altri, quindi anche quest'anno noi dell'Agraria apriremo il frantoio e siamo pronti a soddisfare le esigenze di chi verrà a richiedere il servizio. Ci tengo a ringraziare l'assessore Paolo Travagliati che segue il frantoio". L'Agraria intanto continua a investire sull'allevamento biologico della vacca maremmana allo stato brado e sulla produzione della carne che viene distribuita in vari punti vendita del territorio. Da rilevare anche la produzione di ragù (venduto in barattoli) con maremmana e ragù con cinghiale. L'altro settore in cui l'Agraria sta lavorando con successo e sulla coltivazione del grano Senatore Cappelli con la conseguente produzione di farina e di eccezionale pasta. "Stiamo lavorando le nostre terre perché abbiamo iniziato a fare la lavorazione nell'ottica della produzione sia del foraggio che sarà destinato all'azienda, ma nel contempo anche alla coltivazione del grano Senatore Cappelli con produzione di farina e pasta: ciò è diventato un fiore all'occhiello dell'Agraria - prosegue il presidente dell'Agraria, Daniele Cimaroli - ringrazio il delegato ai prodotti tipici Antonio Vela che sta portando avanti un grande lavoro di valorizzazione e promozione dei nostri prodotti". L'ente collinare, poi, sta lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale sotto vari punti di vista. "In collaborazione con il comune abbiamo iniziato i lavoro di rifacimento delle strade rurali- prosegue ancora il presidente Cimaroli - stiamo lavorando in prospettiva per avere comunque delle strade percorribili, perché dopo la stagione devono essere manutenzione. Il lavoro che portiamo avanti è tanto e stiamo avendo ottimi risultati e per questo ringrazio anche tutta la giunta: ogni membro infatti a testa bassa lavora per il bene degli utenti e per far crescere il nostro Ente".