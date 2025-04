ALLUMIERE - L'amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato un avviso pubblico per realizzare la progettualità: “Tutela dell'Infanzia in relazione alla presenza di disabilità gravissima nel contesto familiare per l’anno 2024" con il finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Il progetto è rivolto a coloro che nel proprio nucleo familiare registrano la presenza di figli con disabilità gravissima, certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3, contestuale presenza di figli minori normodotati; attestazione ISEE 2025 inferiori o pari a 14mila euro. Il progetto si pone l'obiettivo di intervenire in favore di quei nuclei familiari che registrano la presenza di figli affetti da gravissime patologie invalidanti e croniche e, contestualmente, la presenza di altri figli normodotati minori, per consentire ai genitori di trovare tempi e spazi da dedicare anche agli altri figli minori.La realizzazione del progetto vede la presenza di una figura professionale che si occupi del figlio affetto da disabilità gravissima al fine di consentire al genitore di dedicare, nell’arco della giornata, tempi e spazi ai minori presenti nel nucleo. Sarà predisposto un Pai dall'Assistente Sociale del Comune di Allumiere, con il nucleo beneficiario ed il personale professionale incaricato dell'assistenza.I beneficiari e l’ufficio Servizi Sociali procederanno congiuntamente all’individuazione di un organismo del Terzo Settore che sia in grado di fornire un’assistenza definita dalle specifiche necessità del soggetto destinatario, e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare ed aiuto personale a non autosufficienti e iscritto al registro distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona; a prestazione ultimata la cifra assegnata sarà erogata direttamente all’organismo del Terzo Settore. Il progetto termina con l'utilizzo complessivo del finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Sarà data priorità alle istanze ritenute di maggiore gravità, anche valutando la fascia economica dell'ISEE del nucleo familiare. Saranno ammissibili le sole domande in possesso dei requisiti richiesti. La domanda, redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Allumiere www.comune.allumiere.rm.it" e corredata dalla documentazione richiesta, può essere trasmesse tramite e-mail ordinaria o pec all’indirizzo “comuneallumiere@pec.it” a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere negli orari di apertura. All’istanza, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del genitore sottoscrittore. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 30 aprile

