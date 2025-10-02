ALLUMIERE – Giovedì 3 ottobre, alle ore 17, l’Auditorium del Palazzo Camerale di Allumiere si trasformerà in un importante spazio di riflessione e confronto con l’iniziativa “Custodi del Tempo”, organizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio.

L’incontro sarà dedicato al ruolo sempre più centrale delle persone anziane nella società contemporanea, con particolare attenzione alla sicurezza, alla tutela e alle opportunità offerte dalla Regione Lazio.

A dare il via ai lavori sarà Cav. Valfredo Porega, Responsabile Nazionale del Dipartimento Pensionati d’Italia, cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Allumiere, dott. Luigi Landi.

Il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di esponenti politici e rappresentanti di associazioni e istituzioni. On. Marco Bertucci, Presidente della IV Commissione Bilancio e Programmazione Economica della Regione Lazio, affronterà il tema delle politiche regionali dedicate all’età grande, mentre On. Emanuela Mari, Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali, illustrerà le opportunità messe in campo dalla Regione a favore dei pensionati.

Non mancherà un focus sulla sicurezza e sulla prevenzione delle truffe, argomento di grande attualità che riguarda da vicino gli anziani: dott. Remo Fontana, Responsabile cittadino del Dipartimento Pensionati d’Italia di Civitavecchia, e Alessandro Anzini, Vice Responsabile regionale del Lazio, offriranno una panoramica su come difendersi dai raggiri e dalle minacce legate al cyberspazio.

A seguire, dott. Antonio De Marco, Responsabile Regione Abruzzo del Dipartimento Pensionati d’Italia, interverrà sul fenomeno delle truffe online e della cybercrime, mettendo in luce l’evoluzione del problema e la risposta dello Stato. Sul versante giuridico, avv. Daniela Etna, Presidente dell’Associazione Smart, tratterà la tutela degli anziani dal punto di vista legale.

L’incontro si concluderà con i saluti finali del Cav. Raffaele Barba, Responsabile cittadino del Dipartimento Pensionati d’Italia di Allumiere. A moderare il confronto sarà Giovanni Sgamma, Consigliere Comunale di Allumiere.

“Custodi del Tempo” si pone quindi come un’occasione preziosa non solo per informare e sensibilizzare, ma anche per valorizzare il patrimonio umano e sociale rappresentato dalla terza età. Un appuntamento che unisce istituzioni, esperti e cittadini in un dialogo costruttivo su temi cruciali per la sicurezza e il benessere delle comunità locali.