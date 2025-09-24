ALLUMIERE - Il profumo del pane giallo di Allumiere ha conquistato Bra. Alla nuova edizione di “Cheese 2025”, il più importante evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle produzioni casearie artigianali organizzato da Slow Food, la Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale ha avuto un ruolo da protagonista, portando in vetrina i sapori autentici del territorio e riaffermando la centralità della biodiversità alimentare. Quest’anno il palcoscenico internazionale ha accolto due figure di spicco: la chef Gioia Ruggeri, anima del ristorante Salotto Belvedere di Bracciano, e Marco Porro, ristoratore e promotore delle produzioni artigianali. Ad accompagnarli il delegato Alessandro Ansidoni, hanno raccontato con passione la Maremma Laziale. In questo contesto di grande prestigio, un posto speciale lo ha avuto il pane giallo di Allumiere, riconosciuto ormai come una delle eccellenze del paniere agroalimentare del Lazio. La sua unicità – dovuta alla miscela di farine di grano e mais, al colore intenso e al sapore deciso – ha saputo raccontare la storia e l’identità del borgo collinare. A sottolinearne il valore è stato lo stesso sindaco Luigi Landi, che ha espresso con orgoglio l’importanza di questa partecipazione: «Il pane giallo non è soltanto un prodotto, ma un simbolo identitario che lega la nostra comunità alle sue radici. Portarlo in un contesto internazionale come CHEESE significa far conoscere Allumiere nel mondo, valorizzare i nostri forni artigiani e ribadire il ruolo del cibo come veicolo di cultura e appartenenza». Un ringraziamento speciale è andato ai fornai che custodiscono e tramandano l’antica ricetta: Antico Forno La Bianca, Panificio Fratelli Armani e Panificio Fratelli Pistola, vere e proprie sentinelle della tradizione. Insieme a loro hanno contribuito a rendere unica la partecipazione la Pasta della Comunità Slow Food dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia, i formaggi dell’Isola del Formaggio di Sergio Pitzalis, l’Azienda Agricola La Piana di Alsium di Ladispoli e l’Allevamento Fattoria Faraoni. Per il delegato Alessandro Ansidoni, la presenza a Bra è stata «un’occasione straordinaria per mostrare la ricchezza della Maremma Laziale e ribadire lo spirito Slow Food».

Cheese 2025 ha così confermato la forza del pane giallo di Allumiere come ambasciatore di tradizione e futuro. Un prodotto che, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale guidata da Luigi Landi, continua a crescere in notorietà, diventando simbolo di identità e sviluppo sostenibile per l’intero territorio.