CERVETERI - La Protezione civile comunale si aggiudica 14mila euro dalla Regione Lazio per il 2024, «per la crescita costante e continua del proprio sistema operativo». «Fondi - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - che si sommano ai 5mila già ottenuti per la campagna antincendio boschivo e ai 9mila per il potenziamento del parco mezzi del gruppo comunale. Un risultato importante, che testimonia ancora una volta quanto Renato Bisegni, responsabile comunale del servizio, e tutti i volontari e volontarie siano un vero punto di forza per Cerveteri, per l’Ente e per i cittadini tutti».

«Nel controllo del territorio, nel sociale, nella prevenzione e in tutte quelle attività di sostegno ed assistenza alla popolazione, il gruppo comunale di Protezione civile di Cerveteri è sempre una garanzia di professionalità, competenza, conoscenza ed amore per il territorio – ha proseguito il primo cittadino etrusco – l’aggiudicazione di questo contributo regionale per la nostra Protezione civile comunale è davvero importante, perché gli consentirà di poter rinnovare, ove necessario, e potenziare la strumentazione a disposizione che utilizzano nelle varie attività quotidiane».

«A Renato Bisegni, figura fondamentale all’interno della nostra città, lavoratore encomiabile e con un profondo senso delle Istituzioni e ai volontari tutti, giunga il mio ringraziamento per tutto ciò che sempre svolgono, con grande generosità, altruismo e capacità».

