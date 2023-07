FIUMICINO - “Non si vuole ricordare la lunga storia che ha portato, dopo decenni di gravi errori da parte dei governi di turno, ad uno smembramento di Alitalia e la relativa vendita dei suoi asset a varie aziende, private e pubbliche. Dalla stessa politica che ha creato la drammatica situazione in cui oggi vivono i lavoratori lasciati a casa, si pretende una soluzione risolutiva”.

E’ quanto si legge in un comunicato a firma del gruppo DemoS - Democrazia Solidale di Fiumicino, che aggiunge: «Inoltre, bisogna evidenziare che stiamo parlando di un settore lavorativo in grande crescita e riflettere sul fatto che le varie aziende che hanno rilevato i rami d’azienda Alitalia, continuano a pubblicare avvisi di ricerca nuovo personale, spesso per le stesse identiche mansioni dei lavoratori lasciati a casa. Molte di queste famiglie risiedono nel nostro territorio e questo dramma sociale di fatto colpisce tutta la nostra comunità”.

Da qui l’appello al neoprimo cittadino: “Per questo motivo, si chiede al sindaco Mario Baccini di convocare urgentemente un Consiglio Comunale Straordinario aperto”. In passato sono stati diversi i consigli comunali aperti sulla vicenda Alitalia. Cinque quelli indetti dall’amministrazione Montino, l’ultimo dei quali si concluse con l’approvazione all’unanimità della mozione intitolata “Azioni per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori ex Alitalia e dell’indotto e per il lancio della nuova compagnia di bandiera”. \La mozione impegna il sindaco e la giunta

“- a mettere in atto tutte le azioni possibili, nelle sedi opportune, per chiedere la riapertura delle trattative con i sindacati;

• a sollecitare l’azione del Governo, proprietario di ITA, perché l’azienda attui il contratto collettivo nazionale al personale che assumerà;

• a sollecitare l’azione del Governo per la programmazione di un piano industriale espansivo che punti al raggiungimento di una flotta in grado di competere con i grandi vettori europei e, di conseguenza, che possa riassorbire, nel tempo, l’attuale forza lavoro di Alitalia;

- a chiedere al ministro competente la garanzia di ammortizzatori sociali adeguati a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non saranno assorbiti immediatamente da ITA e per tutto il tempo necessario alla loro riassunzione”.

Tuttavia, da settembre 2021 ad oggi, ed è noto, la compagnia di bandiera è stata trasformata in Ita che ora è anche in vendita.Alla storia probabilmente passerà anche la protesta delle hostess di Alitalia che si spogliarono in piazza del Campidoglio. Ma ad oggi, nulla è cambiato per i lavoratori ex Alitalia.