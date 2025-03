ALLUMIERE - Mentre a Tolfa come segretario di Fratelli d'Italia è stato nominato Tomassetti, ad Allumiere il gruppo Fdi ha scelto di continuare a porre fiducia nel giovane e preparato Alessio Sgriscia che in questi anni è attivo in comune e in paese e contribuisce a far crescere il gruppo. Al Congresso di Fratelli d’Italia che si è svolto ad Allumiere l’assemblea ha visto la grande partecipazione di moltissimi tesserati e di tanti simpatizzanti che hanno invaso la sala con passione. A presiedere il congresso è stato Armando Tondinelli in veste ufficiale di presidente, nominato direttamente dal senatore Marco Silvestroni. Il congresso si è svolto in maniera unitaria, a sottolineare la coesione e la condivisione ed è stato nuovamente confermato presidente (segretario del circolo FdI di Allumiere) Alessio Sgriscia, con l’approvazione di tutti i presenti. Inoltre, cosa importantissima, è stato istituito un direttivo composto da 7 elementi che sarà il fulcro e la forza motrice del partito della premier Giorgia Meloni a livello locale. L’organico nominato è composto da Chiara Trinetti (quest'ultima nominata vicepresidente) e i membri Flavio Ferri (già consigliere dell'Agraria), Angelo Granella (già con un'importante delega faunistico-venatorio) e Gianluca Castelletti.

In seguito, direttamente dal presidente Alessio Sgriscia, sono state verbalizzate altre due nomine: quelle, cioè, di Alida Ceccarelli che rappresenta la storia del gruppo Fdi e che ha preceduto il direttivo attuale in anni difficili; ed infine Adelaide Sanna da sempre super-attiva sul territorio. A sostenere gli amici di Allumiere è intervenuta anche Edda Appetecchi (presidente del Circolo di Manziana ed eletta nel Direttivo Provinciale di Fdi), insieme alla consigliera manzianese, Valeria Senatra. «É stato un momento importantissimo, con l’augurio che possa essere soltanto l’inizio di un lungo percorso unitario, a servizio della cittadinanza - spiega il segretario di Fdi di Allumiere, Alessio Sgriscia - l’assemblea si è conclusa con una lunga serie di ringraziamenti a chi, più o meno, si è sempre speso per il partito. Il tutto è terminato con un brindisi e un piccolo buffet.

©RIPRODUZIONE RISERVATA