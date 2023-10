FIUMICINO - «In seguito alle piogge particolarmente intense registrate a Fiumicino, con un apporto di 60 mm d’acqua all’ora, l’Amministrazione Comunale è immediatamente intervenuta per far fronte all’emergenza».

Lo afferma l’assessore all’Ambiente Stefano Costa.

«Nel caso specifico del Passo della Sentinella – prosegue l’assessore– il sindaco Baccini ha chiesto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) in coordinamento con il Comandante della Polizia Locale, dirigenti e tecnici comunali. Erano presenti anche rappresentanti della Protezione Civile Misericordia e ANVVFF, oltre ovviamente all’Assessorato all’Ambiente».

«L’attenzione – spiega – è stata focalizzata su diverse azioni immediate e strategiche, tra cui la pulizia dei canali, in modo da minimizzare il rischio di ulteriori allagamenti o inconvenienti per la cittadinanza. Oggi, in accordo con il Consorzio di Bonifica, inizieranno subito le operazioni di pulizia sul Canale Costa Lunga, attualmente ingombro di rifiuti.

L’obiettivo è liberare il canale dai detriti il più rapidamente possibile per garantire un normale deflusso delle acque. In parallelo, verrà attuata una strategia di accelerazione per la pulizia del sistema delle caditoie, affinché si possa essere pronti fin dal fronte alle future emergenze meteorologiche».

«La sicurezza dei cittadini – conclude l’assessore Stefano Costa – è la nostra priorità. Stiamo lavorando senza sosta per mitigare gli effetti di queste intense precipitazioni e prevenire ulteriori disagi».