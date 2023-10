NEPI– La diocesi di Civita Castellana organizza un corso di formazione per i nuovi ministri straordinari della Comunione , nel salone parrocchiale della Chiesa S. Famiglia alle ore 19, dei seguenti giorni e le relative tematiche. “Il cristiano, la malattia e la cura pastorale” è in programma per il 24 ottobre, mentre il 31 è la volta di “Introduzione alla liturgia: luogo educativo e rivelativo”. Il 7 novembre “L’Eucaristia fa la Chiesa” ed il 14 “Dimensione biblica della liturgia Eucaristica”. Ancora: il 20 “Il sacramento dell’Eucaristia: teologia e dimensione pastorale”; mentre il 28 “La Celebrazione dell’Eucaristia: spiritualità eucaristica del Ministro Straordinario”. Ultimi due appuntamenti il 5 dice,bre con l’argomento “L’esercizio del Ministro Straordinario in parrocchia e in diocesi”, ed il 9 in Cattedrale, a Civita Castellana, la cerimonia per l’istituzione dei Ministri Straordinari della comunione. Compiti affidati al ministro straordinario della Comunione: la distribuzione della comunione, durante la messa, in mancanza di presbiteri, diaconi, accoliti. La comunione ai malati, specialmente nel giorno del Signore.L’Esposizione del SS. Sacramento all’adorazione dei fedeli.