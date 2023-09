FIUMICINO - La nuova amministrazione comunale di centrodestra a Fiumicino vuole copiare l’iniziativa del sindaco di Roma, che tramite l’Assemblea Capitolina ha stanziato 10 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale gratuito agli under 19. Finora, infatti, nel Comune di Roma, questa possibilità è riservata soltanto ai bambini fino ai 10 anni.

E la stessa cosa potrebbe arrivare succedere molto presto anche a Fiumicino: «Ho appreso con ammirazione la scelta di Roma Capitale di rendere gratuito agli under 19 il trasporto pubblico, salvo un costo di attivazione. La stessa iniziativa la lancerò nel nostro Comune valutando con il Sindaco la procedura per raggiungere l’obiettivo», le parole, in una nota, del professor Roberto Tasciotti, delegato alle Politiche Scolastiche del Comune di Fiumicino.

«L’iniziativa è meritevole – spiega Tasciotti – in quanto rende agevole l’interattività tra i giovani, dando l’opportunità d’incontrarsi e di comunicare verbalmente guardandosi negli occhi e non attraverso i social. La lodevole iniziativa credo che sarà presa in considerazione dalla nostra Amministrazione anche perché questo ed un altro tassello delle politiche verso i nostri ragazzi. Ricordo che è il contesto che creiamo che determina l’essere sociale». Resta ora da capire come realizzare questo a Fiumicino.

A Roma, infatti, la maggioranza è da più di un mese che sta lavorando per definire modalità di fruizione e tempistiche dell'adozione della misura, coordinando le strutture coinvolte e valutando con gli assessori al Bilancio e alla Mobilità le modalità migliori per applicarla in tempi brevi. Nelle prossime settimane, probabilmente, un lavoro simile sarà fatto anche negli uffici del Municipio di piazza Dalla Chiesa. Non resta che attendere.