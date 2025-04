CIVITAVECCHIA – Si torna al voto. Più volte sollecitato, più volte rinviato, per un motivo piuttosto che un altro. Domani e lunedì i soci dell’Università Agraria di Civitavecchia saranno chiamati a scegliere la nuova guida dell’ente, dopo quella che è stata una vera e propria odissea, iniziata nel 2020, da quando cioè è scaduto il mandato del Cda presieduto da Daniele De Paolis. Il Covid prima ed una serie di motivazioni diverse poi, tra cause, contenziosi, rinvii e date disattese, hanno portato a quattro anni di regime di prorogatio fino a dicembre scorso, quando l’assemblea straordinaria ha di fatto revocato il vecchio consiglio di amministrazione affidando al commissario straordinario Franco Barlafante il compito di traghettare l’ente a questo importante appuntamento.

Si vota quindi domenica 13 aprile (7-23) e lunedì 14 aprile (7-15) presso l’aula Pucci del Comune. Si sceglie una lista barrando il simbolo. Si può indicare una preferenza per uno dei candidati della lista e non è ammesso il voto disgiunto. per essere ammessi a votare i soci dovranno esibire il certificato elettorale consegnato a domicilio e un documento di riconoscimento.

Due le liste pronte a sfidarsi.

La Lista 1 vede come candidato presidente Menotti Demichelis; con lui Franco Barlafante, attuale commissario straordinario, Raffaella Bomboi, Maria Assunta Borgi, Francesca Corvi, Emanuele Dell’Anno, Diego Gaspari, Paolo Gorla, Mirko Guida, Riccardo Macii e Cinzia Mastrogiovanni.

La Lista 2 ha come candidato presidente Pasquale Marino, con la squadra composta da: Vincenzo Battilocchio, Antonio Cacace, Claudio Casu, Stefano Di Carmine, Fabio Evangelisti, Sandro Pierucci, Giovanni Battista Perrone e Paola Simonetti.