CIVITAVECCHIA – L’Università Agraria compie un passo decisivo sulla strada della trasparenza. Con la delibera n. 19 del 2 agosto scorso, l’ente ha conferito all’avvocato Matteo Mormino l’incarico di assistenza legale, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità amministrative dell’ex Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Una scelta che segna la volontà del nuovo vertice guidato dal presidente Menotti Demichelis di fare piena luce su anni di gestione accompagnati da non poche polemiche. Del resto, l’ultimo voto risaliva al 2015, con l’elezione a presidente di Daniele De Paolis. Scaduto il mandato nel 2020, l’ente è rimasto per ben quattro anni in regime di prorogatio, tra rinvii, contenziosi e assemblee mancate, fino al dicembre scorso, quando l’assemblea straordinaria ha revocato il vecchio Cda affidando al commissario Franco Barlafante il compito di traghettare l’istituzione alle nuove elezioni. Solo ad aprile i soci hanno potuto scegliere il nuovo consiglio, che ora punta a rilanciare l’attività amministrativa.

E il mandato affidato all’avvocato Mormino va proprio in questa direzione. Nel provvedimento di affidamento, infatti, “si ritiene necessaria ed improcrastinabile una accurata ricognizione della documentazione presente agli atti” e si richiama l’imminente approvazione del Bilancio consuntivo 2024, che “presenterà perdite estremamente consistenti”. Inoltre, viene sottolineata l’esigenza di “analizzare le motivazioni e le cause di tale risultato anche in riferimento ai bilanci degli anni precedenti”. Per questo, il nuovo Cda ha deciso di passare al setaccio documenti, determine, affidamenti e delibere degli ultimi anni, così da ricostruire le scelte che hanno portato a una situazione finanziaria tanto delicata. La ricognizione servirà non solo a comprendere le cause del risultato negativo, ma anche a verificare eventuali profili di responsabilità a tutela dell’ente e dei soci.

Un percorso che si intreccia con le indagini già avviate dalla Guardia di Finanza, che a luglio ha acquisito la documentazione relativa al quadriennio 2020-2024, periodo in cui l’Agraria non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi. L’attuale amministrazione ha assicurato piena collaborazione agli inquirenti, nella convinzione che solo trasparenza e chiarezza possano restituire credibilità a un’istituzione che per troppo tempo ha vissuto una fase di incertezza e conflitti interni.

