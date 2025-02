TARQUINIA - San Valentino in poesia a Tarquinia: la poetessa a braccio Agnese Monaldi ha dedicato tre composizioni alla cittadina tirrenica, diffuse sul network Se Ami Tarquinia. Agnese Monaldi, allumierasca di nascita, vive a Civitavecchia e ormai da tempo esercita il canto estemporaneo ad alti livelli, competendo - in rima - con i migliori artisti italiani.

A seguito di un incontro pieno di amicizia ed entusiasmo con Fabio Gagni, direttore creativo di “Se Ami Tarquinia”, la poetessa si è prestata più che volentieri a dedicare la sua arte ad impreziosire il giorno degli innamorati. «La poetessa Monaldi, essendo capace di cogliere in pochi attimi gli aspetti più profondi delle persone e dei luoghi, si è distinta dagli altri improvvisatori raggiungendo una vasta popolarità, al punto che, come artista, viene richiesta per dare un tocco di genialità creativa in Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, ed è molto nota in tutto il centro Italia nell'insegnamento della composizione in versi - spiega Gagni - Una conoscenza sviluppata mesi fa dal nostro team nell'ambito di un incontro del tutto casuale mediato da Alberto Blasi, che oggi sviluppa i suoi primi frutti in vista di possibili progetti futuri. I video con le composizioni della Monaldi sono disponibili sui canali Instagram, Facebook e Tik Tok di Se Ami Tarquinia».

