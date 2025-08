CERVETERI - Sfumata la conciliazione. Almeno per ora. Nonostante l’invito tra le due parti in prefettura, la Polizia locale per le richieste di una nuova caserma e il Comune per cercare una soluzione, l’incontro non ha portato alla fumata bianca. Insomma, a Cerveteri il rapporto continua ad essere piuttosto teso con i caschi bianchi ancora in stato di agitazione. Difficilmente ipotizzabile al momento uno sciopero vero e proprio. Il personale soprattutto per senso di responsabilità, in piena estate, non metterebbe in crisi l’intera macchina organizzativa ma il mal di pancia c’è perché in questi anni, la classe politica, non ha mai risolto il problema della struttura dove operano i vigili urbani. Una sede di certo non idonea, con una interminabile lista di disservizi. Nel frattempo la giunta comunale in fretta e furia ha votato una delibera per la realizzazione di una nuova caserma della Municipale dando mandato ai dirigenti del municipio, ciascuno per la propria competenza «di effettuare tutte le verifiche di natura urbanistica sull'area individuata in via Sandro Pertini» con l’obiettivo di «accertare la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti». In sostanza la maggioranza vuole essere sicura che la struttura sia idonea dal punto di vista procedurale. E che l’iter amministrativo sia il più celere possibile per arrivare all’inserimento dell’opera «nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2025-2027». Nel documento poi lo stesso sindaco etrusco conferma come il comando di via Friuli della Polizia locale presenti «criticità logistiche e funzionali – sottoscrive Elena Gubetti - che non consentono un adeguato svolgimento delle attività istituzionali, risultando inadeguata rispetto alle mutate esigenze organizzative dell'ente e alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accessibilità e funzionalità operativa». Il personale pretende spazi funzionali e più sicuri.

Infine c’è da risolvere la grave carenza dell’organico ridotto all’osso. Proprio per questo motivo nelle ultime ore sono entrati in servizio due agenti e resteranno a disposizione del comandante, Cinzia Luchetti, fino al prossimo 31 gennaio 2026.Un piccolo passo in avanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA