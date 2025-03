FIUMICINO - Nuove opportunità di impiego all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove Adecco, società specializzata in risorse umane, e Airport Handling, fornitore di servizi aeroportuali, hanno avviato una campagna di reclutamento per oltre 500 nuove assunzioni. Le figure ricercate comprendono operatori unici aeroportuali (OUA), che si occuperanno del carico e scarico bagagli, addetti al check-in per l’accoglienza e la gestione dei passeggeri e agenti di rampa, responsabili delle operazioni di assistenza a terra. Prima dell’inserimento lavorativo, è previsto un corso di formazione gratuito, che partirà nel mese di marzo. Per candidarsi è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Gli agenti di rampa devono essere in possesso del diploma e avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Per gli addetti al check-in, una laurea è considerata un titolo preferenziale, così come la conoscenza di un’altra lingua straniera oltre all’inglese. Gli operatori unici aeroportuali, invece, devono avere almeno la licenza media. In tutti i casi, è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e, per alcune mansioni, il possesso della patente B in corso di validità.

Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni e candidarsi attraverso i seguenti link ufficiali: Agente di rampa: https://go0.it/9Yj5o, Operatore unico aeroportuale(OUA): https://go0.it/58yvl, Addetto check-in: https://go0.it/vm3r2