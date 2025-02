CERVETERI -Addio rifiuti abbandonati. Sulla Settevene Palo Nuova, dopo i vari annunci dell'amministrazione comunale, sono finalmente iniziate le operazioni di rimozione delle discariche abusive a opera di Città Metropolitana.

«È frutto di un lungo lavoro e di approfonditi colloqui con la Città Metropolitana - ha detto il sindaco Elena Gubetti - che ho avuto sia io che il nostro ufficio ambiente con il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e con i suoi funzionari e che ha portato, lo scorso 28 dicembre, alla firma della Convenzione ex art.15 della Legge 241/1990 per le attività di bonifica delle discariche abusive nelle aree di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale site nel nostro territorio comunale. Bonificare le discariche abusive in strade come la Settevene Palo Nuova era un impegno preciso che mi sono presa con tanti cittadini e che ora ha trovato una procedura certa per la sua risoluzione».

E se la rimozione e il trasporto dei rifiuti sarà a carico di Città Metropolitana, al Comune etrusco spetterà invece lo smaltimento. «Un’attività importante ma anche dispendiosa, per la quale ovviamente sia noi che loro abbiamo dovuto stanziare appositi fondi a bilancio». «Questo è un primo importantissimo passo per il nostro territorio», ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Alessandro Gnazi. «Il compito ora sarà mantenere l’area pulita e soprattutto vigilare affinché nessuno la confonda nuovamente per la propria discarica personale». Da qui la decisione da parte di Città Metro di stanziare 20mila euro per l'acquisto di fototrappole da posizionare lungo la provinciale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA