TARQUINIA - Il Consorzio Acquedotto del Medio Tirreno ha riscontrato due perdite in località Farnesiana e in località Pian D’Organi, sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, che hanno determinato un’importante riduzione della portata idrica addotta. Per tale motivo ieri è stato necessario interrompere il flusso idrico per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie e urgenti attività per la risoluzione della problematica.