FIUMICINO - Un uomo di 43 anni, di nazionalità italiana e con precedenti penali, è stato accoltellato nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre nel centro di Fiumicino. A quanto si apprende, l'aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte, fra via della Torre Clementina e via del Canale, nella zona della riva destra del fiume Tevere.

Scendendo più nei dettagli della questione, dopo segnalazione al 112, sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

A quanto si apprende, l’ uomo è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo, dove non sarebbe in pericolo di vita, Al momento sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’accoltellamento.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e commercianti.