CIVITAVECCHIA – Con l’avvio della stagione crocieristica che vede l’afflusso nel porto di Civitavecchia di migliaia di passeggeri, è scattata una campagna straordinaria di controlli nell’area intermodale di largo della Pace - dove giungono gli shuttle bus con i crocieristi che sbarcano dalle navi da crociera - nel corso della quale sono stati ispezionati 97 Ncc (“noleggio con conducente”), 49 taxi e 25 società operanti nell’ambito portuale.

Al termine, sono stati individuati e sanzionati 4 conducenti Ncc dei quali tre completamente abusivi per i quali è scattato il fermo amministrativo dell’automezzo e il ritiro della carta di circolazione, 3 taxi e 9 dipendenti di società concessionarie di box che operavano in violazione del regolamento portuale vigente.

In tale ambito, le fiamme gialle del locale Gruppo hanno anche rilevato violazioni di natura fiscale, quali la vendita di biglietti per il trasporto privi di qualsiasi valenza fiscale, l’omessa certificazione dei corrispettivi, l’utilizzo di registratori telematici con la revisione scaduta e l’individuazione di 2 lavoratori completamente in nero.

Le irregolarità riscontrate saranno comunicate alla locale Autorità Portuale, per il ritiro dei permessi di accesso ai contravventori.

L’operazione mira a tutelare l’economia legale e a contrastare comportamenti illeciti a danno dei turisti in arrivo nella Capitale, in un contesto di rilevante valore religioso e simbolico come l’Anno Santo.