CIVITAVECCHIA – Il vento forte che sta interessando il litorale in queste ore ha abbattuto, poco prima delle 8, un albero lungo via Crispi, nei pressi della scala che conduce al parcheggio della trincea ferroviaria. Per fortuna in quel momento non passavano auto né soprattutto pedoni sul marciapiede. La strada è rimasta bloccata per il tempo necessario alla rimozione dell’albero da parte dei Vigili del fuoco e degli operai del Comune.