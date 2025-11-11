TARQUINIA - Si è svolta a Tarquinia presso il centro operativo del coordinamento regionale Aeopc Italia la Giornata di Protezione civile per la consegna di attestati e riconoscimenti, rivolti ad oltre duecento volontari del Coordinamento, per il ringraziamento al lodevole impegno mostrato nelle attività di Protezione civile, antincendio e servizi giubilari con la Regione Lazio.

Il presidente del coordinamento Alessandro Sacripanti, insieme al vicepresidente Alfonso Superchi, al segretario Antonio Gallo e al presidente onorario Aido Rossi hanno aperto la giornata alla presenza del dottor Massimo La Pietra, direttore regionale della Protezione civile della Regione Lazio, dell'on. Daniele Sabatini, consigliere regionale e capogruppo alla Regione Lazio, dell'onorevoleNazzareno Neri, regionale e presidente della XII° Commissione Protezione civile della Regione Lazio, dell'onorevole Antonella Sberna, Eurodeputata e vicepresidente del Parlamento europeo, del dottor Alberto Riglietti, presidente dell'Università Agraria di Tarquinia, del dottor Luigi Landi, sindaco di Allumiere, del dottorNicola Fortuna, comandante della Polizia locale di Tarquinia, delegato dal sindaco Francesco Sposetti.

Tanti riconoscimenti ai volontari, in rappresentanza delle Odv da tutte e cinque le province del Lazio.

«Un particolare ringraziamento ai Vigili del fuoco di Viterbo, a Marcella Mancinelli Dos dei Vvf con un trascorso Forestale da pochi giorni in pensione. Un uttestato di Merito a Mario Lega della Regione Lazio e più di una menzione al funzionario Paolo Petricca della Protezione civile regionale per la considerazione al coordinamento Aeopc. Due importanti ed emozionanti ricordi con il cuore - ha detto Sacripanti - a Valentina Paterna nostra volontaria e consigliera regionale e Antonio Filabozzi coordinatore della Protezione Civile di Tolfa. Tante immagini che hanno visto momenti di aggregazione, saluti e un super pranzo organizzato con passione e competenza, e la consapevolezza di voler dare il massimo nelle attività di Protezione civile».

Parole di apprezzamento del direttore e degli onorevoli verso i volontari diretti dal presidente Alessandro Sacripanti hanno dato un valore aggiunto alla splendida giornata del Coordinamento regionale Aeopc Italia.

