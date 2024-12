TARQUINIA - Un evento enorme e straordinario che ormai da anni attira fiumi di persone nel centro storico di Tarquinia: il 31 ottobre torna "Halloween - le vie dell'horror".

Un percorso di oltre 1,5 km, allestito ricreando i più appassionanti film horror grazie a scenografie costruite con arte magistrale, con 150 attori in costume atti a dar vita all'evento di settore in assoluto più partecipato d'Italia.

Altissima l'attenzione da tutto il centro della penisola per quello che ormai è riconosciuto da tutti come l'appuntamento a tema in assoluto più importante e grande mai visto, che non ha eguali altrove, riuscendo ad offrire un'esperienza grandissima, immersiva, coinvolgente (per capire: uno dei più noti parchi divertimento d'Italia vanta di avere 125 figuranti e 5 percorsi di paura... a Tarquinia sono oltre 150 figuranti e 15 aree horror).

Quest'anno le novità saranno i figuranti orrorifici dello spettacolo aereo, che terrorizzeranno gli spettatori con acrobazie dal cielo, e nuovi allestimenti ancora top secret, per i quali c'è enorme attesa, e di cui si sa soltanto che saranno ispirati alle più note uscite cinematografiche horror, con colpi di scena teatrali e sbalorditivi.

Dopo il percorso, Tarquinia offrirà musica ed intrattenimento nella cornice di piazza d'Erba, con un dj set fino a tarda notte, street food dolce e salato e caramelle per i più piccoli.

"Halloween - le vie dell'horror" non richiede prenotazione e non sono disponibili prevendite: i biglietti saranno acquistabili direttamente in loco al prezzo di 3 euro e saranno omaggio per bambini sotto i 10 anni.

L'evento horror più grande e partecipato d'Italia è stato ideato dai volontari per le vie dell'horror, quattro ragazzi tarquiniesi che ne curano creazione, attori ed allestimenti da sempre; è sostenuto e promosso dal Comune di Tarquinia, dalla Pro Loco, dal Cag, da Evensound e reso possibile da 150 cittadini figuranti.

«Preparatevi - esortano gli organizzatori - ad Halloween manca pochissimo e a Tarquinia non ci si annoia mai».

©RIPRODUZIONE RISERVATA