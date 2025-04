S. MARINELLA – E’ tornata l'iniziativa “Lo sport incontra l'ambiente”, organizzata da Msp di Roma e patrocinata dal Comune, sotto l’egida della Capitaneria di Porto di Santa Marinella.

Una manifestazione già conosciuta in città e che è tornata per la sua quinta edizione, in occasione degli appuntamenti per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. I soci di Msp Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, capitanati dal presidente Claudio Briganti, sono stati impegnati nella raccolta di rifiuti in mare e sulla spiaggia del Promontorio, ai piedi del castello Odescalchi. “Obiettivo dell’iniziativa – ha detto il sindaco Tidei - è stato raccogliere materiale di scarto e plastiche presenti sull’arenile e in mare, cercando di sensibilizzare la comunità sull'importanza del rispetto per l'ambiente e del paesaggio, invitando ad avere comportamenti responsabili. L’amministrazione comunale sostiene fortemente e si fa promotrice di questo appuntamento, che mira a sottolineare il legame tra lo sport e la salvaguardia del pianeta. Ringraziamo Msp Roma per la continua e proficua collaborazione con il Comune. La collaborazione tra istituzioni ed associazioni è indispensabile per la promozione di uno stile di vita sostenibile a vantaggio del nostro pianeta e delle generazioni future. Ci impegneremo in un percorso che porti Santa Marinella ad essere una città Plastic Free, libero dalla plastica”. La manifestazione è stata supportata anche dal delegato all'ambiente Alessio Magliani, il quale ha ribadito il forte sostegno per l'associazione Msp Roma, fedele al territorio comunale.

“Rinnoviamo il nostro patrocinio all'associazione - spiega Magliani - per il costante impegno nella pulizia dei fondali marini e delle spiagge del territorio e dell'ambiente circostante, purtroppo danneggiato dall'inciviltà di alcune persone”. Le iniziative per celebrare la giornata della terra proseguono con la visita alla Riserva di Macchiatonda, prevista per il prossimo fine settimana. Sabato 12 aprile, alle 11, alla biblioteca comunale, i volontari di Npl propongono “Tutti giù per Terra”, letture a tema per i più piccoli. Domenica 13, invece, riprendono le visite guidate al sito di Castrum Novum, mentre il 15 al Parco Cuffaro, saranno piantumati nuovi alberi.

