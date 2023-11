MONTALTO - In un mondo dove le zanzare possono compromettere il nostro benessere quotidiano e persino minacciare la salute umana, la conoscenza e l'azione diventano armi fondamentali per combattere questi fastidiosi insetti. Il Comitato di quartiere Arcipretura, Campomorto, Case Enel Montalto di Castro ha invitato l’esperto per conoscere questo tema e rispondere alle domande condividendo suggerimenti pratici. La conferenza (ingresso gratuito) si terrà giovedì 9 novembre alle ore 18 presso la sala piccola del complesso monumentale San Sisto, dove il dottor Claudio Venturelli, entomologo sanitario spiegherà al pubblico il comportamento delle zanzare, i rischi sanitari a esse correlati, i metodi di prevenzione e di difesa. Le zanzare, a seconda delle specie, possono disturbare le nostre giornate o le nostre notti. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l'acqua è il luogo in cui gran parte del loro ciclo di vita si svolge. Queste creature, spesso fastidiose e talvolta pericolose per la salute umana e animale, necessitano dell'acqua per completare il loro ciclo vitale. Durante la conferenza sarà esplorato il mondo affascinante delle zanzare, scoprendo da dove provengono, come vivono, come si diffondono e come riconoscerle. Inoltre verrà illustrato come difendersi da loro e, soprattutto, cosa fare per combatterle efficacemente.

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO INTEGRATO Le zanzare sono una parte naturale dell'ecosistema, ma si possono adottare strategie per prevenire la loro proliferazione. Conoscere la biologia e il comportamento delle zanzare, i rischi per la salute associati a esse e le misure di prevenzione rappresenta un passo fondamentale per proteggere spazi domestici e l'intero territorio. Il laboratorio a cielo aperto della natura offre suggerimenti preziosi per questo scopo. Il comitato di quartiere invita tutti, compresi i bambini, a partecipare a questa conferenza dedicata alle zanzare, il loro mondo misterioso e le strategie per mantenerle sotto controllo.

L’evento è organizzato dal Comitato di quartiere Arcipretura, Campomorto, Case Enel Montalto di Castro e patrocinato dal Comune di Montalto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA