CERVETERI – «Ascolterò tutte le società per valorizzare e promuovere lo sport e i grandi eventi collegati». Si presenta ufficialmente Manuele Parroccini, il neo assessore allo Sport di Cerveteri. Sportivo doc perché il 35enne il giocatore e capitano della Dcl Edilizia, formazione di pallacanestro che sta ben figurando in Serie C e sogna anche qualcosa di più ambizioso. Parroccini, nell’ambito del rimpasto, ha ottenuto la delega anche agli Eventi sportivi, alle Attività produttive e mercati, ai Rioni e Pro Loco. «Cerveteri ha un forte legame con il mondo dello sport – sostiene – come abbiamo potuto ampiamente vedere in occasione della manifestazione dedicata alle Eccellenze, organizzata dal sindaco insieme alla presidente della Consulta Roberta Mariani. La nostra è una città florida di atleti e di realtà associative che ogni giorno si impegnano per promuovere e diffondere i sani e sacri valori. Dagli sport più noti e generalmente amati, come il calcio e la pallacanestro, fino a quelle discipline che anche se spesso non ricevono il giusto riconoscimento, coinvolgono e appassionano tantissimi atleti. Sarà mio impegno preciso incontrare tutte queste realtà e gli atleti di ogni disciplina, nessuno di loro sarà dimenticato». L’obiettivo di Parroccini e del suo entourage è quello di puntare alle iniziative che in qualche modo hanno contribuito allo sviluppo e al rilancio economico del territorio cerite. «La dimostrazione più lampante è stata la “Spartan Race del 2023” – aggiunge -che ha portato in città migliaia di atleti e visitatori provenienti da tutto il Centro Italia. Con le sue caratteristiche uniche abbiamo fatto vedere di essere una città capace di ospitare eventi importanti e di richiamo nazionale. In accordo con il sindaco e con la giunta, lavorerò in modo che questi possano diventare una consuetudine».

Un approfondimento sul calcio e sulle tante formazioni impegnate nei vari campionati. «Su tutti penso al Città di Cerveteri, impegnato in Promozione – conclude Parroccini - e che sta combattendo per ottenere a fine stagione una salvezza tranquilla. Ai cittadini, l’invito a sostenere la squadra andando al campo la domenica e a fare il tifo: lo meritano i ragazzi e lo merita la presidenza Lupi, che vorrò senza dubbio incontrare a breve. Allo stesso modo, rivolgo un pensiero affettuoso alle altre squadre di calcio della nostra città, come la DM84, il Nuovo Borgo San Martino e il Kaysra».

