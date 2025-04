CIVITA CASTELLANA - «Un altro impegno preso coi cittadini e mantenuto: con le prime belle giornate di primavera, sono partiti i lavori di manutenzione su strade e marciapiedi nel territorio comunale di Civita Castellana». Lo annuncia il sindaco Luca Giampieri, che ha dato il via alla più massiccia opera di riqualificazione viaria che la città abbia visto negli ultimi decenni. «Dopo gli interventi sulla Flaminia da parte di Anas e sulla variante Nepesina da parte di Astral, arrivano le asfaltature nel territorio urbano del Comune – aggiunge il primo cittadino -. Siamo già intervenuti con una corposa opera di potatura degli arbusti ed è in fase di completamento la rete della fibra dove mancava, quindi ora che la Provincia di Viterbo ha finalmente sbrigato le procedure di gara, si può procedere con il rifacimento dei marciapiedi e le asfaltature”. L’investimento è ingente: per i marciapiedi sono stati stanziati dal Comune 880mila euro, per le strade 985mila nell’annualità 2024 e un milione e 10mila euro per l’annualità 2025. Questi ultimi serviranno a finanziare i lavori che partiranno nei prossimi mesi. Cifre destinate a cambiare volto alla viabilità civitonica. Queste le vie per cui sono previste le asfaltature in questa fase di lavori: largo Cavour, via XII settembre, via La Penna, via Casalaccio, via delle Capannelle, via la Colonica, via Fontanaccio, via V. Rainaldi, via R. Mengarelli, via delle Cascatelle, via Falisca, via Rio Maggiore, via Rio Maggiore (ripristino e messa in sicurezza buca di fronte alla Ceramica Hydra, via A. Bonanni, via Ugo Bassi (di fronte alla chiesa di San Lorenzo), rotatoria via Falisca, viale Fiume Treia. Queste, invece, le vie dove verranno rifatti i marciapiedi: via Roma, via La Penna, via G. La Pira, via E. Berlinguer, via Corchiano, viale Marinai d’Italia, via Terni (dall’ ingresso centro commerciale “La galleria” a via don G. Bodini), via delle gardenie (asfaltatura), via Rio Maggiore, viale Fiume Treia, via Rio Maggiore (rifacimento muro dog park), via dei Capenati, via dei Falisci, via R. Mengarelli, via F. Petrarca (asfaltatura parcheggio). «Discorso specifico merita poi un’opera attesa da oltre vent’anni, vale a dire l’asfaltatura delle vie principali della zona industriale Prataroni, che versava in condizioni disastrose e per la cui manutenzione è arrivato un finanziamento Astral da un milione di euro – spiega ancora il sindaco Giampieri -. In questo senso per l’interessamento e l’attenzione non possiamo che ringraziare la Regione Lazio e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. Un ringraziamento va anche all’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini e agli uffici comunali per l’enorme impegno profuso negli ultimi mesi in modo che i lavori potessero partire a primavera». «Con questi interventi la viabilità di Civita Castellana cambierà completamente volto, con miglioramenti notevoli – conclude il sindaco -. Gli interventi di riqualificazione andranno avanti per tutta la primavera e si protrarranno fino all’estate: al termine del restyling le strade civitoniche avranno nuova vita».

