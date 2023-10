CERVETERI - Cambia la viabilità a Campo di Mare in occasione della Run Day di oggi. A partire dalle 8 di questa mattina e fino alle 12, in concomitanza con il passaggio dei partecipanti, è stato istituito il divieto di transito ai veicoli sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, in viale Mediterraneo, viale Adriatico, via delle Mimose, via del Pino Romano, via del Bagolaro e via Fontana Morella. Sarà inoltre disposto il divieto di transito sul cavalcavia di via Fontana Morella. Il traffico sarà dunque deviato su viale Benedetto Marini o le altre direzioni consentite. Sul posto, a gestire la viabilità, la Polizia locale e le altre forze dell'ordine.

