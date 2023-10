CIVITAVECCHIA – Grande successo per la seconda edizione del festival “Vivere il mare” organizzata dall’amministrazione comunale tra piazza della Vita e porto storico. Fiere, esposizioni nautiche, mostre, gare sportive e stand gastronomici che hanno celebrato il mondo marino in tutte le sue forme hanno fatto confluire migliaia di persone, in tutto il week end, nell’area interessata dall’evento. «Era nelle nostre aspettative - ha spiegato l’assessore al Commercio Dimitri Vitali -, sapevamo che avrebbe avuto ancora più successo della prima edizione. È stata una grande soddisfazione e un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito. Mattone su mattone costruiremo il salone della nautica a Civitavecchia. Abbiamo giù deliberato un’altra edizione per il prossimo anno». Grande soddisfazione anche per commercianti e ristoratori della zona che hanno registrato il tutto esaurito.

