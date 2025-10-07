CIVITAVECCHIA – Primo incontro conoscitivo ieri mattina a Palazzo del Pincio tra il sindaco Marco Piendibene ed i vertici di Tankoa Yachts, rappresentati dall’amministratore delegato Vincenzo Poerio, e dallo Shipyard Manager Civitavecchia Giampiero Attanasio, dedicato alle prospettive di sviluppo della cantieristica navale sul territorio. Alla riunione ha preso parte anche l’assessore al Lavoro Piero Alessi.

Nel corso del confronto il Sindaco ha sottolineato come si tratti del primo di una serie di incontri che l’Amministrazione intende promuovere per favorire il dialogo e la collaborazione tra il Comune, l'imprenditoria locale, l’Autorità di Sistema Portuale e gli enti di formazione, con l’obiettivo di valorizzare un comparto strategico che può rappresentare un importante volano di crescita economica e occupazionale per la città.

I rappresentanti di Tankoa Yachts hanno evidenziato la loro volontà di accrescere e ancor di più radicare il loro ruolo nel contesto industriale cittadino nella cantieristica navale e conseguentemente la richiesta di poter contare sulla formazione professionale per creare un tessuto produttivo solido e duraturo, radicato sul territorio e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato altamente specializzato.

L'Amministrazione comunale ha ricordato, in tal senso, la presenza a Civitavecchia di realtà formative d’eccellenza rappresentate dai nostri istituti scolastici oltre che del centro di formazione metropolitano, che rappresentano un patrimonio prezioso per la crescita di competenze tecniche qualificate e di manodopera ad alto valore aggiunto.