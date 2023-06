CIVITAVECCHIA – L’open day presso l’ufficio Anagrafe di sabato scorso ha messo in evidenza lo stato di degrado in cui si trova l’area, come segnalato da molti cittadini. Crateri nel piazzale, veicoli e camper abbandonati, un manto stradale dissestato. E ancora erba alta tutto attorno all’edificio, con conseguenti problemi dovuti soprattutto alla presenza di zanzare. «Negli uffici è pieno di insetti, una situazione al limite» hanno tuonato diversi cittadini, confermando come il personale giri costantemente con racchette in mano. Una disinfestazione ed il taglio dell’erba potrebbero già essere un primo passo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA