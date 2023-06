CIVITAVECCHIA – Nella mattinata di oggi la Asl Roma 4 ha comunicato i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua potabile prelevati il 13 giugno scorso in via Guttuso e via Ugo D’Ascia, i quali hanno confermato la presenza di valori non conformi relativamente alla concentrazione di trialometani. Resta pertanto al momento confermata l'ordinanza sindacale di non potabilità emessa per le seguenti zone: quartiere San Liborio (zona alta), zona alta di via Nuova di San Liborio, zona di via Terme di Traiano alta tra strada della Ficoncella e via Leopardi, comprese tutte le vie che originano in questo tratto da via Terme di Traiano, strada della Ficoncella, via Guastatori del Genio, via del Casaletto Rosso, via Monsignor Vito Mandolini, zona alta Strada delle Boccelle e via Mercuri.

Nuovi prelievi saranno effettuati oggi e i risultati saranno disponibili all’inizio della prossima settimana. Si ricorda che per ogni più specifico chiarimento è possibile chiamare il numero verde di Acea 800.130.335