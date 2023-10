FIUMICINO - «Nell’anno scolastico da poco iniziato, il numero degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado) è passato dai circa 800 alunni a ben 1700. Un numero esplosivo di crescita.

Non da meno sono i numeri delle scuole superiori: oltre 1000 studenti raggiungono con il trasporto pubblico la scuola di viale di Porto, il liceo di Maccarese e l’agrario di viale Maria».

A parlare è il prof. Roberto Tasciotti, delegato alla scuola del Comune di Fiumicino, che risponde ad alcue domande per riassumere tutto l’impegno dell’amministrazione sul trasporto scolastico. Il trasporto pubblico locale, infatti, ha causato non pochi disagi agli studenti ed alle loro famiglie negli anni passati, costretti ad ore di attesa per compeire il traggitto casa-scuola e viceversa: bus strapieni che saltano le fermate, corse soppresse ecc...

Quali sono gli obiettivi delle nuove “misure” relative al trasporto scolastico?

«Il nostro obiettivo - spiega Tasciotti - è quello di ridurre il disagio per chi deve usare i mezzi . Un tassello del diritto allo studio è quello di ridurre i tempi casa – scuola, per non far fare alzatacce e per tornare a casa in un orario che permetta una vita sociale per i nostri ragazzi».

Cosa è stato fatto concretamente per ridurre i disagi?

«Per il trasporto scolastico, con la ditta Fratarcangeli, in questi giorni sono entrati in servizio nuovi pullman più grandi ed accoglienti, in modo da garantire a tutti coloro che hanno fatto richiesta di soddisfarla.

Con la ditta Trotta del trasporto pubblico si è arrivati ad attivare un servizio fuori dal territorio comunale per garantire ai nostri studenti che frequentano gli istituti di Ostia di avere un servizio di trasporto.

Da quest’anno, per agevolare le famiglie e gli studenti che frequentano le scuole di Ostia, abbiamo messo mezzi che accompagnano 250 studenti.

Vogliamo il bene dei nostri ragazzi - sottolinea -. A giugno abbiamo istituito una cabina di regia comprendente Cotral trasporto pubblico comunale e trasporto scolastico. Periodicamente ci siamo riuniti, anche con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, per definire nei dettagli gli orari dei mezzi. Ogni mese monitoriamo lo stato delle cose per cercare di dare un servizio confacente alla Città di Fiumicino. Se a volte succedono degli inconvenienti cercate di perdonarci e farci subito sapere la criticità per darci l’opportunità di migliorare il servizio che conta di ben 35 linee per il trasporto scolastico e di 18 linee per il trasporto cittadino, senza contare le linee del Cotral».

Interventi, quindi, che miglioreranno il trasporto in tutto il territorio…

«Per comprendere l’entità dell’intervento che il Comune compie: Fiumicino ha una superficie di 213 chilometri quadrati pensate che Milano ha una dimensione 181 chilometri quadrati, Napoli 130 chilometri quadrati, Bologna 140, Firenze 102.

La nostra città è la sessantaduesima per grandezza dei 7900 comuni italiani. L’invito che rivolgo agli studenti, alle loro famiglie è di segnalare se ci sono inadeguatezze, - conclude Tasciotti - cosicché cercheremo di migliorare il servizio.

Dobbiamo tutti essere consapevoli che siamo una grande comunità e che insieme possiamo rendere Fiumicino una città a dimensioni civili, senza contrapposizioni sterili che non fanno altro che aumentare un’aggressività distruttiva».