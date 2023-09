CIVITAVECCHIA – Scatta il 18 settembre prossimo l’entrata in vigore del nuovo piano del trasporto pubblico locale. Il documento infatti, come confermato dal presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici Fabrizio Lungarini, è all’attenzione degli autisti che, meglio di chiunque altro, sanno indicare quelle che sono eventuali modifiche e accorgimenti da attuare per rendere il piano pienamente rispondente alle esigenze dell’utenza.

Un piano che mira a razionalizzare il servizio, collegando tutti i maggiori punti di interesse, collegando in maniera più veloce ed efficace la periferia con il centro, prevedendo minori tempi di percorrenza e maggiore frequenza delle corse, e differenziando il servizio di Tpl tra giorni feriali e festivi.

«Stiamo recependo le osservazioni degli autisti – ha spiegato il presidente Lungarini – aggiorniamo qualche fermata e poi siamo pronti. La novità, rispetto a quanto avevamo inizialmente anticipato, è il mantenimento della stessa frequenza a Casaletto Rosso alta e Campo dell’Oro alta, che inizialmente non erano comprese, e che invece continueranno ad essere servite proprio in virtù di quanto richiesto dall’utenza». Quale è l’obiettivo del piano? Quello di garantire una nuova idea di modalità di spostamento, collegando le periferie, in maniera diretta, con il centro città, per poi prevedere alcune linee circolari nella parte più centrale della città che collegano tutti i maggiori punti di interesse, ed a linea “Express” che collegherà direttamente Stazione-Ospedale-Tribunale, per un totale di 7 linee giornaliere più 2 linee studenti.

Il nuovo piano prevede frequenze molto più alte che si stimano in partenze mediamente ogni 30 minuti. Il tutto ottimizzando e razionalizzando anche l’impiego giornaliero di autisti, sui 19 mezzi di Csp che saranno utilizzati: 12 a metano, 5 a gasolio e due elettrici.

Una vera e proprio rivoluzione del trasporto pubblico locale, che si snoda attorno alla stazione ferroviaria e al parcheggio del tribunale. Il centro sarà servito dalle linee rosse e viola (quest’ultima è la linea Express). La linea verde arriverà ad Aurelia passando da cimitero nuovo e zona industriale, quella blu a Sant’Agostino e Borgata Aurelia, arancione a Campo dell’Oro, Casaletto Rosso e San Gordiano, gialla a San Liborio passando per il centro cittadino, azzurra a Boccelle e San Gordiano. «Un modo per migliorare di molto il servizio – ha concluso Lungarini – attraverso corse più brevi e frequenti«. L’obiettivo resta quello di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale permettendo ai cittadini di poter lasciare a casa la propria auto.

