LADISPOLI - Torna a riunirsi il consiglio comunale cittadino. Appuntamento giovedì alle 15.30. All'ordine del giorno: Variazione al bilancio di previsione 2023/2025; Indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari; Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale Roma 4 distretto 2; Approvazione nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate -condizioni economiche per la compartecipazione alle strutture ricettive per anziani e minori; Approvazione nuovo regolamento "asili nido comunali"; Approvazione nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili; Approvazione regolamento di polizia urbana del comune di Ladispoli; Approvazione - regolamento del corpo della polizia locale e regolamento dell'armamento del corpo della polizia locale del comune di Ladispoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA